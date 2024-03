5 tipos de calças que não favorecem as mulheres

Quando se chega à idade madura, há muitas coisas que devem ser alteradas e uma delas é rever o guarda-roupa e retirar as peças de roupa que já não estão de acordo com o estilo de elegância e sofisticação que uma mulher procura ao passar dos 35 anos.

As calças jeans, mesmo sendo peças confortáveis e versáteis, devem ser escolhidas de forma a transmitir estilo e elegância.

Um dos elementos que um par de calças jeans elegante deve ter é que não seja muito apertado, que realce as curvas, mas também não muito largo, pois esse tipo de silhueta pode ser associada à desleixo.

Quanto à cor das calças jeans, de acordo com a revista Instyle, é importante ser em tons escuros, até um tom médio, já que esses tipos de cores realçam a formalidade e nos permitem criar conjuntos adequados para reuniões e planos mais formais do que se escolhermos uma cor mais clara, associada à casualidade e até mesmo ao verão.

A seguir, apresentamos os 5 tipos de calças jeans que uma mulher elegante nunca deve usar:

Calças de ganga rasgadas

Este tipo de calças denotam informalidade e isso é o oposto da elegância e do cuidado com as formas. Substitua esse tipo de detalhes por outros como bordados ou aplicações discretas de algum detalhe de plástico em cores chamativas.

Calças jeans com strass

São muito chamativos para serem considerados elegantes. Estas calças foram resgatadas dos anos 2000 e podem ser divertidas, mas não são a opção mais adequada se você quer se aproximar de uma imagem sofisticada.

Calças jeans com bolsos

São uma peça associada ao estilo urbano. Se quiser apostar nas calças cargo, que estão em alta, escolha um modelo mais refinado.

Calças jeans muito largas

Além de ser um tipo de design que não estiliza porque tende a encurtar a figura, é uma silhueta que está mais associada à informalidade do que ao estilo.

Calças jeans de cintura muito baixa

Para ser elegante, é importante apostar em designs de cintura média ou alta. Estes valorizam a silhueta, realçam a cintura e tornam as pernas mais longas, o que favorecerá a elegância.