Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 33 e 31

Cuidado com quem tenta entrar no seu lar ou na sua vida, porque nem todo mundo tem boas intenções. Cuidado com roubo, perdas e armadilhas feitas por pessoas perigosas.

Recomendados

Virgem – Cartas 35 e 11

Nem toda separação ou afastamento acontece por mal. Acredite naquilo que o protege e na sua intuição para seguir em frente após um livramento.

Libra – Cartas 17 e 34

Ao encontrar o equilíbrio emocional, as relações melhoram e algo muito feliz pode nascer. Alimente a felicidade em sua vida e colha os bons frutos que plantou.

Escorpião – Cartas 4 e 21

Momento em que suas qualidades ficam em alta e podem atrair o amor ou atração dos outros. Propostas são feitas!