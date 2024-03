Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 3 e 28

Momento em que o passado pode afetar suas relações atuais. É importante cuidar daquilo que é bom em sua vida para não perder e se arrepender depois!

Touro – Cartas 16 e 14

A vida agora ganha alegria e brilho. É hora de aproveitar e de abrir o coração para amores que podem surgir e fazer muito bem!

Gêmeos – Cartas 10 e 20

Cuidado com as dificuldades que podem surgir em seu caminho. Não deixe a mente pesar e esteja atento para não ser pego desprevenido por nada. A intuição e esperteza são as melhores aliadas!

Câncer – Cartas 18 e 1

A vida pode abrir caminhos que são mais distantes ou longos do você esperava. Chegam notícias e é hora de ter muita sabedoria para tomar decisões.