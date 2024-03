Selena Gomez e outras famosas estão usando esses designs de unhas nos dias quentes de 2024

Designs de unhas das famosas nos dias quentes em 2024 Siga as tendências de suas celebridades favoritas (@selenagomez, @meganfox/Instagram)

Nossas referências de estilo são as famosas, que se uniram para nos mostrar quais são os designs de unhas que serão tendência em 2024.

Seja por suas aparições em tapetes vermelhos ou redes sociais, eles nos deram uma importante variedade de opções de acordo com o tipo de evento ao qual vamos e nossa personalidade , que vale a pena considerar.

Desenhos de unhas de 2024 que as famosas estão usando

Delicadas francesas

Algo que ficou claro para nós é que vamos reinventar as francesinhas em uma alternativa mais minimalista e delicada, tornando a linha horizontal muito mais fina. Foi assim que Margot Robbie optou por suas recentes aparições no filme ‘Barbie’, que, de acordo com Hola, ficou a cargo de sua manicure da Chanel, Betina Goldstein. A base natural e unhas curtas estão em alta hoje.

Recomendados

Unhas esmaltadas

Mas se você procura algo igualmente fresco, mas mais feminino, temos as unhas esmaltadas que foram popularizadas por Hailey Bieber e outras influenciadoras. Seja em uma base quadrada ou em forma de amêndoa, fica perfeito para todo tipo de eventos: desde os mais elegantes até uma reunião de trabalho, é a opção mais versátil de todas por seu efeito perolado e translúcido.

Combinações coloridas

De acordo com a mesma fonte, esta criação foi feita por Zola Ganzorigt também para Hailey Bieber, que não tem medo de explorar seu estilo. É composta por uma mistura de texturas, cores, formas e estampas, que apenas as ousadas usarão em 2024.

Metalizados

Por último, não podemos deixar de experimentar designs de unhas metálicas, onde o dourado e o prateado ganham grande destaque. Criadas por Tom Bachik para Camila Cabello no Oscar 2024, elas refletem que todas nós devemos nos atrever a sair da zona de conforto com os efeitos nacarados e detalhes em 3D que estão tão na moda.