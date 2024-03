Dicas para comprar um bom peixe fresco durante a Semana Santa

. Se a carne não estiver firme, as escamas caírem e os olhos não ficarem cristalinos, é melhor não comprar e escolher outro peixe

Na Semana Santa, os mercados oferecem mais de 100 espécies de peixes e frutos do mar de diferentes preços, tamanhos ou cores e, embora muitos sejam congelados, os consumidores preferem que sejam frescos.

Quando saem para as compras, a primeira pergunta que os clientes fazem é o custo, eles prestam muita atenção para garantir que estão comprando quilo a quilo e verificam se o local, loja ou estabelecimento cumpre com a refrigeração do produto.

Mas quantos realmente sabem quais características o peixe ou frutos do mar devem ter para garantir que estão frescos, adequados para consumo e sem riscos para a saúde.

Recomendados

Gabriel Martínez, proprietário de uma peixaria no Vale do México, explicou ao Publimetro que mais da metade dos clientes escolhem um peixe pelo seu tamanho, verificam se a carne está firme e são muito cuidadosos para que não ‘cheire a estragado’.

"É muito fácil saber se o peixe ou marisco estragou, a carne fica mole, os olhos estão opacos e muitas vezes até perdem as escamas ou têm uma sensação viscosa quando são pegados."

"Aqui só vendemos produtos do dia e, além de cuidar da refrigeração, os clientes sabem que só trazemos a mercadoria que podemos vender, para não termos peixe atrasado", explicou Gabriel Martínez.

Dicas básicas para comprar peixe fresco

Para dissipar dúvidas, a Comissão Nacional de Aquicultura e Pesca (Conapesca) informou que existem seis dicas que você deve aplicar para saber se um peixe está fresco.

Verifique se os olhos da peça estão brilhantes, transparentes e um pouco destacados. Verifique se o peixe apresenta um aspecto úmido e uma textura firme em sua carne; a pele deve manter uma aparência lisa e brilhante, sem rugas ou manchas. Dê tempo para cheirá-lo. Uma peça fresca emana um cheiro agradável; se tiver outro tipo de aroma, significa que não está tão fresca ou já está em estado de decomposição. Verifique se as brânquias apresentam um aspecto limpo, brilhante e de cor vermelha ou rosada. Supervise se as escamas estão firmemente aderidas ao corpo e unidas entre si. Certifique-se de que a peixe não contenha as vísceras, pois estas podem estar perfuradas e contaminar o produto.

E se eu comprar frutos do mar?