Continua o fenômeno das flores amarelas: em que dia e com que intenção são presenteadas?

Recentemente, presentear flores amarelas tem se popularizado em dias específicos do ano, despertando a curiosidade de muitos sobre seu significado, como é o caso do mês de março.

De acordo com uma tendência que ganhou popularidade no TikTok, o ponto alto desta jovem tradição é o dia 21 de março em homenagem à música ‘Flores amarillas’ da novela argentina ‘Floricienta’. Nesta música, a intérprete expressa seu desejo de receber flores amarelas desde a infância.

Embora esta melodia tenha sido lançada em 2004, 20 anos depois as redes sociais fizeram com que pessoas de toda a América Latina adotassem a prática para expressar seu afeto à pessoa amada.

O que significa dar flores amarelas?

Embora partamos do pressuposto de que tudo está relacionado à música mencionada, existem duas versões sobre o significado de presentear flores amarelas: uma é que representam o desejo de ter uma vida juntos, falando em termos de casal; para outros, está relacionado à amizade e, com esse gesto, reconhecem as conquistas da outra pessoa, simplesmente celebrando a felicidade da vida cotidiana.

Como mencionado, existem datas diferentes para presentear flores amarelas por esses motivos, por exemplo em países como Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Paraguai, Uruguai, Brasil e Equador, o 21 de setembro se torna a ocasião ideal para compartilhar e celebrar laços afetivos.

O que significa a cor amarela?

Embora isso possa variar de acordo com o país e a cultura, geralmente a cor amarela está associada à alegria, felicidade e positividade, sendo usada para transmitir uma mensagem de otimismo.

Da mesma forma, pode simbolizar a amizade, sendo uma opção para expressar apreço. Vale ressaltar que em algumas culturas, a cor amarela é relacionada com a primavera, pois é comparada com a tonalidade do sol.

Finalmente, também é utilizado para enviar uma mensagem de apoio, encorajamento e cuidado, ou simbolizar a esperança e força para enfrentar situações delicadas.

Então, seja em 21 de março ou em 21 de setembro, é uma boa opção para mostrar a essa pessoa que é especial para você.