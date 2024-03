As previsões do tarot deste final de semana para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Cuide de problemas intestinais ou estomacais, procure controlar o consumo de álcool ou gorduras na alimentação. Não procure aquele amor que foi embora, lembre-se que é melhor tentar conhecer pessoas mais compatíveis com o seu signo como Áries e Sagitário . Você terá sorte com os números 13 e 40, e sua cor da abundância é o laranja. Na carta do tarot você obteve “O Sol”, isso significa que você sempre precisa do astro rei para que sua energia positiva seja multiplicada.

Virgem

Um amor do passado procura você para reclamar de uma situação de fofoca, mas tente não dar importância e deixar para trás. Te convidam para fazer uma viagem nessas férias de Páscoa, aproveite, você vai se divertir muito. Seus números da sorte são 20 e 21, sua cor é azul escuro. No horóscopo do tarot você recebeu a carta “O Eremita”, isso significa que o amor entrará em sua vida para ficar e que o tempo que você viveu sozinho acabou.

Libra

Pare de imaginar problemas onde não existem, sua mente às vezes prega peças em você, então se você tiver alguma dúvida, pergunte. Não fique com incertezas. Este outono traz para você a oportunidade de se reinventar e crescer como profissional, aproveite essa onda de boas energias. Seus números da sorte são 11 e 90. Use branco para atrair paz e harmonia, esta primavera que se inicia lhe dará a oportunidade de se reinventar.

Escorpião

Seu anjo da guarda irá ajudá-lo a ficar em paz no amor, apenas tente meditar mais neste final de semana. Um amor do passado está te procurando só para fazer sexo, então aproveite. Não seja tão teimoso nas suas decisões, considere que é bom pedir opções e analisar a mudança que você precisa. Cuide dos problemas estomacais e intestinais. Seus números da sorte são 08 e 16, e sua cor da abundância é o amarelo.

Com informações do site Nueva Mujer