Unhas marrons: a cor de esmalte é o novo preto?

À medida que o outono se aproxima, a paleta de cores que escolhemos para adornar nossas unhas tende a mudar, refletindo as tonalidades mais quentes e terrosas da estação.

Uma cor em particular tem se destacado como favorita entre as mais antenadas no mundo da moda: o marrom.

Esta cor, conhecida por sua versatilidade e ampla gama de nuances, vem substituindo o preto como a escolha predileta para uma manicure sofisticada e estilosa.

Neste contexto, oferecemos várias sugestões para você se inspirar e adotar o marrom nas suas próximas visitas à manicure.

Diversidade e elegância em tons de marrom

De tons claros e suaves a variações mais escuras e intensas, o marrom permite uma infinidade de possibilidades na criação de looks para as unhas que vão desde o minimalista e discreto até o mais ousado e texturizado.

Uma simples esmaltação em degradê que mistura o marrom com o branco pode conferir um toque de delicadeza, enquanto a aplicação de texturas ou a inclusão de desenhos como estampas de oncinha adicionam personalidade e drama.

Além disso, a combinação do marrom com o preto pode ser um excelente ponto de partida para quem deseja explorar essa tendência sem se afastar completamente dos tons escuros.

As possibilidades são tantas que se adaptam a qualquer preferência e ocasião, desde um esmalte marrom frio, perfeito para os dias mais gelados, até uma versão mais quente e clássica do marrom, ideal para adicionar um toque de calor às suas mãos.

Para as mais modernas, a tonalidade taupe oferece um visual frio e sutil, excelente para unhas curtas ou longas, promovendo uma elegância atemporal.

