Relacionamento: 7 componentes da resiliência que você precisa adquirir para estabilizar a mente

A fim de filtrar os pensamentos negativos, lidar com a vida de uma forma mais leve e ser resiliente, é importante abraçar alguns pensamentos. Mais importante do que refletir acerca do assunto é colocá-lo em prática no dia a dia. Sendo assim, você coloca o relacionamento consigo mesmo como prioridade para se viver bem.

É importante lembrar que quanto mais leve a vida é vivida, mais saudável a mente se manifesta. Em tempos de problemas emocionais, é necessário buscar alternativas para se manter bem.

“A ideia de resiliência é fundamental para compreender a saúde mental, especialmente quando se trata de lutar através de tempos que testam a sua coragem. Uma ideia popular em psicologia positiva, a resiliência permanece um pouco esquiva, especialmente tendo em conta o fato de que a tolerância de todos ao stress difere tanto”, explica a professora emérita de Ciências Psicológicas e do Cérebro na Universidade de Massachusetts Amherst, Susan Krauss Whitbourne, ao portal Psychology Today.

Com base na mesma fonte, apresentamos os sete componentes para deixar a mente estabilizada e leve, como meios de reflexão.

7 componentes da resiliência que você precisa adquirir para estabilizar a mente

1. Significado e Propósito

Fiz o que senti que estava certo.

Acredito que cresci por meio dos meus desafios.

Tento permanecer positivo sobre o futuro.

2. Enfrentando medos

Enfrento meus problemas de cabeça erguida.

Eu me desafio sob meus pensamentos críticos e negativos.

3. Cognitivo e flexibilidade emocional

Observo e entendo minhas reações emocionais e corporais ao estresse

Desacelero em certos momentos para gerenciar as reações emocionais negativas

4. Cérebro e aptidão física

Eu dedico tempo aos meus hobbies.

Tento aprender coisas novas, como ouvindo podcasts, lendo ou fazendo aulas

5. Modelos

Peço conselhos a outras pessoas.

Eu modelo valores positivos para os outros.

6. Suporte social

Eu invisto em dar apoio aos outros.

7. Espiritualidade