Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira quais são:

Capricórnio – Cartas 15 e 11

Sua intuição ou espiritualidade já está avisando sobre uma mudança importante e positiva que acontecerá. Pegue as mensagens com sabedoria e trabalhe as suas virtudes para ficar ainda mais forte!

Recomendados

Sagitário – Cartas 22 e 19

Cuidado para não se deixar influenciar por pensamentos ou pessoas que não acrescentam em sua vida e só trazem preocupações que roubam seu tempo. Lembre-se que também tem a hora de comemorar e a hora de realizar obrigações.

Aquário – Cartas 12 e 28

Saiba diferenciar quem é seu aliado verdadeiro e quem não é, porque quando os caminhos se abrem e as oportunidades chegam, apenas um deles será uma boa companhia.

Peixes – Cartas – 2 e 4

Cuidado com aquilo que assina e com armadilhas que possam vir de gente desonesta. É melhor colocar os pés no chão e não agir por impulso, pois nem todas as pessoas são dignas de confiança.