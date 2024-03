O xamã mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo xamânico do “Espírito Animal” entrega mensagens relacionando sua energia com elementos da natureza e o mundo espiritual. Confira o recado enviado para seu signo a seguir:

Sagitário – Carta A Traça

Pare agora! Tudo aquilo que causa vício e dependência precisa sair da sua vida, seja um estilo de vida, uma substância ou uma pessoa. É momento de se libertar para poder focar seu tempo e energia em algo que realmente vale a pena.

Capricórnio – Carta O Besouro

Você é pura magia e criação, por isso deve criar coisas novas e aquilo que sempre sonhou. Comece agora, com muita inspiração, segurança de si e criatividade, sem julgar você e suas ideias antes de colocar em prática. Coragem para se destacar!

Aquário – Carta O Texugo

Hora de ser valente para colher assim os melhores resultados! Vá com força de vontade em busca da realização dos seus sonhos e que nada o pare, nem situações internas como externas. É sua hora de conquistar!

Peixes – Carta A formiga

Momento de colaborar e trabalhar em união. Não tema fazer parte de uma comunidade e pensar no outro, pois chegou uma etapa de construir sonhos e metas em associação com as pessoas.