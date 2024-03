O xamã mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O oráculo xamânico do “Espírito Animal” entrega mensagens relacionando sua energia com elementos da natureza e o mundo espiritual. Confira o recado enviado para seu signo a seguir:

Áries – Carta A Estrela do Mar

Abra-se as infinitas possibilidades. Hora de superar os limites e sair da zona de conforto para conquistar seus sonhos. Novas perspectivas e inspirações nascem, assim como sua esperança e fé aumentam; tudo isso o colocará em um momento de muita intuição e poder de atração para conseguir o que deseja.

Touro – Carta O Coiote

Confie nas voltas do destino e na sua proteção, mas não se deixe enganar. Algumas energias que o seduzem podem trazer problemas sérios no futuro e é momento de ser astuto para não cair em armadilhas. Descubra a verdade.

Gêmeos – Carta O Coala

Você tem uma estratégia ou precisa criá-la. É momento de valorizar as coisas boas e a alegria em sua vida para poder florescer ainda mais. Saiba aumentar sua felicidade e prazer com responsabilidade e planos duradouros, não apenas com o que é superficial.

Câncer – Carta O Lince

A vida é um mistério e muitas vezes é melhor ter cautela. Não é hora de gritar suas metas e planos aos quatro ventos, pois é preciso trabalhar em silencio, no seu tempo e dedicando o amor e atenção que você mesmo necessita. Seja mais seletivo e reservado para que o maior foco da sua seja você.