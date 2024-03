Chinelos em alta: como eles conquistaram a moda em 2024

Com a previsão feita por grandes nomes como Chanel, Hermès e Miu Miu, o chinelo ascendeu ao topo das tendências de moda, marcando presença forte no verão de 2023/24.

Este calçado, antes visto como simples acessório de praia, ganhou os holofotes e os pés de fashionistas ao redor do mundo, apresentando-se em variados modelos, como sandálias de dedo plataforma, Havaianas e até em versões com salto kitten heels.

Sua versatilidade tem sido explorada em todos os tipos de ambiente, inclusive os mais formais, e promete ser uma escolha frequente também nos dias mais frescos do outono.

Recomendados

Versatilidade e elegância no uso do chinelo

A transformação do chinelo em um item de moda versátil e sofisticado permite sua incorporação em diversos estilos de look.

Para um ambiente de trabalho mais informal, a sandália de dedo plataforma se destaca quando combinada com peças de alfaiataria e acessórios minimalistas, criando um office look descontraído e elegante.

Já no dia a dia, os chinelos de borracha, que conquistaram o verão europeu e já eram queridinhos no Brasil, trazem conforto e estilo às produções mais despojadas, adequando-se perfeitamente às variações de temperatura do outono e inverno.

Além de ser um complemento para looks casuais, o chinelo demonstra sua adaptabilidade ao ser combinado com vestidos de tricô e peças monocromáticas, reforçando a tendência do “quiet luxury” e oferecendo uma opção prática e elegante para o cotidiano.

Seja para um look elegante com salto kitten heels, ou para um visual mais relaxado com Havaianas, o chinelo se estabelece como uma peça-chave no guarda-roupa moderno, desafiando os preconceitos e mostrando que conforto e moda podem andar lado a lado.