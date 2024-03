Blusas boho com jeans, a combinação perfeita para alcançar um look elegante em poucos minutos

Há um ano, o auge do estilo boho dominou as tendências e os shoppings, capturando a atenção das amantes da moda, graças aos seus designs românticos que permitem às mulheres explorarem um lado que esteve ausente por alguns anos.

Este ano trata-se de uma aposta leve e confortável que também se torna um visual seguro para aqueles que desejam um look rápido, mas bonito e chique. O melhor é que é uma peça tão fácil e versátil de combinar que com certeza você vai querer ter mais de uma no seu guarda-roupa.

Os especialistas em moda nos dão algumas das melhores opções para aqueles que não desejam usar vestidos ou roupas muito reveladoras durante a temporada de calor, propondo o uso de blusas que são igualmente bonitas, confortáveis e que também conseguem estilizar a figura, proporcionando um ar de elegância que todos buscamos. O melhor de tudo é que não é necessário tanto esforço em comparação com outros looks.

Recomendados

As blusas boho com jeans serão o básico mais chique dos dias quentes

Se você não é fã de minissaias, vestidos ou suas variações e preferes algo muito mais descontraído, onde não tenha que ‘mostrar tanto’, as blusas boho com jeans podem ser uma das opções ideais para você durante os dias quentes.

Desta vez, a combinação está determinada a dominar a estação, para mostrar que pode ser uma opção viável, confortável e chique.

Mas antes de ter as chaves para combinar estas peças, é necessário entender que uma blusa boho retoma sua inspiração na moda dos anos 60 e 70. Caracteriza-se por ser uma peça folgada e fluida, com mangas de grande volume e estampas coloridas; na maioria dos casos, flores ou formas geométricas.

Como combinar blusas boho com jeans?

Agora que finalmente conhecemos a essência das blusas boho, é importante destacar que este estilo romântico não necessariamente precisa interferir se você está procurando algo com toques rebeldes, você verá que é mais versátil do que parece.

Dê um toque sexy com uma blusa boho transparente e jeans

Este visual dá um toque elegante à blusa boho, principalmente por usar transparências que, com os elementos certos, podem se tornar um dos principais ingredientes para um visual semiformal. Combine com jeans e sapatos de salto para elevar o visual.

Blusa boho com jeans e botas

As blusas boho também são amigas das botas, adicione um par de jeans e combine com um calçado que contraste com a cor da sua peça superior, você dará um toque diferente unindo a rebeldia com o romantismo desta peça.

Blusas boho com jeans brancos e alpargatas

Combine uma blusa boho com jeans brancos, esta se torna a combinação perfeita para climas muito ensolarados e quentes. Leve o seu visual a um novo patamar com um par confortável de alpargatas de plataforma plana.

Um visual digno dos anos 60

Este visual com calças jeans escuras tipo ‘flare’ com plataformas de salto alto e uma blusa boho de manga comprida, é, sem dúvida, um conjunto digno dos anos 60, adicione uns óculos de sol e abrace o estilo retro.