As previsões do tarot desta quinta-feira para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Liderará uma cruzada contra o mau humor que tomou conta das ruas e das casas com fúria. É muito difícil lidar com aqueles que estão zangados, fazê-los cair em si. Procuram uma briga e se vangloriam disso. Com a ofuscação tomam decisões erradas que agravam os conflitos, enquanto todos sonhamos com paisagens pacíficas. Estamos na sociedade da pólvora, de explosão em explosão.

Recomendados

Virgem

Você examina as palavras para que elas não lhe contem mentiras. Revisar qualquer documento para que não apareçam posteriormente frases que signifiquem outra coisa e não tenham sido detectadas a tempo, tudo para não cair no engano. Seu parceiro inspira confiança em você, no entanto é importante lembrar do seguinte ditado: “Confiança no copo, não nos olhos.”

Libra

Vários dos problemas que achava que estavam resolvidos reaparecem. Segundo o nove de copas do tarot, explorará dentro de si, em silêncio, sem fugir. Você retornará à análise para descobrir de repente coisas que não gosta: é o risco. Viverá bem dentro de si mesmo. Chegar ao fundo dos problemas alivia.

Escorpião

A Semana Santa se aproxima. No seu inconsciente, assim como no imaginário coletivo, ela está associada à cor roxa, aos tecidos e enfeites roxo. So som que se ouve na Quinta-feira Santa e na Sexta-feira Santa nas procissões que percorrem caminhos espinhosos. A um certo medo no ar. Esperemos que a próxima Semana Santa exija mais esperança do que sofrimento.

Pular Anúncio

Com informações do site El Espectador