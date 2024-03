As previsões do tarot desta quinta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Você não impede que as coisas sejam feitas. Acontece que no seu trabalho várias pessoas, possuídas por um atitude febril, estão ansiosas para fazer as coisas como podem. Eles não param para pensar nas consequências da sua pressa, que poderia causar danos maiores. Se baterem à sua porta, descobrirão sua maneira crítica de ver as coisas.

Touro

Você gostaria que algumas situações desagradáveis mudassem, o que significaria uma virada favorável do destino. O que fazer enquanto as mudanças chegam? Não quer ficar paralisado em meio às lamentações. Sua decisão é levantar a cabeça e continuar “seguindo seu caminho enquanto caminha”. Mergulhará totalmente.

Gêmeos

As reclamações sobre o que está acontecendo abundam e o descontentamento cresce. Se pergunta se será sempre assim, com medo de que a resposta seja sim. Dado que tem enfrentado os problemas, desta vez procurará como resolvê-los e também colocará novos temas sobre a mesa, para recuperar o entusiasmo que estava enterrado sob uma montanha de folhas secas.

Câncer

Alguns manipulam, são os manipuladores e outros manipulam, são os manipulados. Estes são fracos, inseguros e estão à mercê de pessoas sem escrúpulos que os manipulam como fantoches para que sigam os comandos da sua vontade. No trabalho, manipuladores experientes espalham as suas redes e você não está seguro de ser apanhado.

Com informações do site El Espectador