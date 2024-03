Aos 41 anos, Anne Hathaway quebra duas regras de Carolina Herrera

Anne Hathaway é a rainha do estilo, não importa se é um tapete vermelho ou uma saída casual por Nova York, a atriz que interpretou Mia Thermopolis consegue acertar o look perfeito para cada ocasião.

Seja coroando-se como a rainha do MET Gala ou sendo um sucesso nas primeiras filas dos desfiles, Anne Hathaway sabe como dar uma reviravolta nas tendências e não apenas isso, contrariando famosas designers como Carolina Herrera, que não apenas se tornou famosa por seus belos designs, mas também pelas regras de estilo que propõe.

Esta não seria a primeira vez que a ex-estrela da Disney propõe um estilo diferente e chique para mulheres com mais de quarenta anos, demonstrando que a roupa não necessariamente tem uma data de validade e, pelo contrário, se combinada com os elementos certos, pode-se alcançar um look elegante e na moda.

Anne Hathaway brilha com vestido curto de lantejoulas

A famosa atriz de 'O Diabo Veste Prada', compareceu ao evento anual 'SXSW' no Texas, onde participou de uma conferência para falar sobre seu novo filme, 'The Idea of You', no qual atuará ao lado de Nicholas Galitzin, e que já promete ser a comédia romântica do ano.

Embora o filme não seja lançado até 2 de maio, a expectativa de ver a atriz em uma nova história de amor gerou centenas de reações, motivo pelo qual Anne Hathaway tem sido muito seguida para saber mais sobre este novo projeto e, é claro, os looks que usará para apresentá-lo.

Desta vez, optou por não deixar absolutamente nada para a imaginação com um minivestido de ‘inspiração disco’ coberto por brilhantes e missangas assinado por ‘Patou’, que deixavam à mostra suas longas pernas.

No look, ela adicionou um par de sandálias de plataforma prateadas, uma pequena bolsa prateada e deixou seu cabelo longo e solto complementando o visual.

Anne Hathaway quebra regras

Mais uma vez, Anne Hathaway quebrou as regras de Carolina Herrera, desta vez demonstrando que os minivestidos não são apenas para mulheres jovens e muito menos sinônimo de 'vulgaridade', como a própria venezuelana teria dito que esse tipo de looks deveria parar de ser usado depois dos 40.

Além disso, ela exibiu sua longa cabeleira marrom com uma pequena franja, desafiando duas das famosas regras de Carolina Herrera, com seus 'não' às minissaias e aos cabelos longos, já que a designer mencionou:

"Uma mulher deve envelhecer gentilmente, não tentar parecer mais jovem do que é, ou parecerá ridícula. Vejo muitas mulheres na rua, e de costas, elas parecem muito bem com seus cabelos longos e saias curtas, mas quando se viram, são velhas."

Na lista de “proibidos” de Carolina Herrera também estão os biquínis, as minissaias e, claro, o calçado que a venezuelana mais odeia. Os tênis. No entanto, celebridades como Anne Hathaway têm mostrado que não é necessário seguir suas regras para acertar um visual elegante e que também não precisamos necessariamente nos despedir de certas peças simplesmente por causa da nossa idade.