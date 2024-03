Um ícone retrô está de volta: os tênis Big Nike Low anunciam seu retorno para 2024

Este 2024 tem sido o ano das surpresas no mundo dos sneakers. E após revelar algumas colaborações icônicas, agora a marca do swoosh está dominando as manchetes ao anunciar o retorno de um clássico. Estamos falando dos Big Nike Low, os mesmos que marcaram toda uma geração e que estarão de volta às lojas com mais de uma surpresa.

Directamente das quadras de basquete de 1984 até as ruas de hoje, este relançamento busca capturar a essência de uma década crucial para a Nike, a mesma em que surgiram modelos lendários como o Air Force 1, o Dunk e o Air Jordan 1.

RETORNANDO: O Nike Big Nike Low Retorna no Feriado de 2024 👀👀👀 pic.twitter.com/GXCClIH2oy — Sole Retriever (@SoleRetriever) 14 de março de 2024

As Big Nike Low 2024

As Big Nike Low foram um modelo que se destacou originalmente pelo seu design distinto e pelo logotipo gigante no calcanhar, emblema da era dourada do basquete e da moda dos tênis.

Conhecidos por sua presença na comunidade esportiva e promovidos por estrelas como Manute Bol, esses tênis significam mais do que um calçado; representam, na verdade, um pedaço da história.

Embora ainda não saibamos muitos detalhes - nem mesmo temos fotos do aguardado retorno - sabemos por fontes da Nike que esta reedição esperada apresentará quatro combinações de cores: Preto / Branco, Branco / Meia-noite Marinha, Branco / Lobo Cinzento e Branco / Vermelho Ginásio.

Com um corte baixo para maior versatilidade, os Big Nike Low apresentam um toque retro claro que nos transporta para a nostalgia dos anos 80, mas certamente retornarão com maior qualidade e conforto em relação às suas antecessoras.

E, é claro, desde que começaram os rumores sobre seu retorno, milhares de fãs do design original estão aguardando ansiosamente por uma data-chave para tê-los novamente nos pés. De acordo com a imprensa especializada, por enquanto está sendo considerada uma data anterior ao Natal de 2024 e um custo de aproximadamente US$80, o que tornará as Big Nike Low uma escolha acessível para todos.