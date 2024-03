Ganhar massa muscular com suplementos alimentares pode afetar a sua saúde

Ejercicio Existe uma crença geral de que as proteínas por si só ajudam a gerar maior massa muscular em quem se exercita

O consumo excessivo de proteínas através de suplementos alimentares para aumentar a massa muscular pode causar cálculos renais e aumentar o risco de desenvolver osteoporose, alertou Beatriz Aguilar Maldonado, acadêmica do Instituto de Fisiologia Celular da UNAM.

Durante a palestra ‘As proteínas não são exclusivas para a academia’, a especialista em biologia celular apontou que aquelas que são oferecidas em academias em shakes ou em pó podem causar desequilíbrios metabólicos, com diminuição do pH no sangue e maior acidez na urina.

"Quando consumidos em excesso e negligenciados os outros nutrientes, os riscos de desenvolver osteoporose e doenças renais aumentam significativamente", observou.

Recomendados

Milkshakes para ganhar músculos

Indicou que é necessário ter cuidado, pois há pessoas que, em seu desejo de ter músculos definidos, estão em maior risco de sofrer de cálculos renais e outras condições relacionadas aos rins.

Ele acrescentou que com o aumento de ácido úrico, cálcio, citrato e proteínas na urina, também aumenta o risco de desenvolver osteoporose, uma vez que o cálcio está sendo liberado dos ossos que estão se descalcificando; além disso, pode haver dano renal, já que o rim não está preparado para deixar passar esse tipo de moléculas através dele.

Considero que existe uma crença geral de que as proteínas por si só ajudam a gerar maior massa muscular em pessoas que se exercitam. Mas deve ficar claro que o assunto das proteínas vai além de utilizá-las apenas como fonte de energia.

Proteínas para ganhar massa muscular

Aguilar Maldonado esclareceu que as proteínas são biomoléculas de suma importância a nível celular e também para o bom funcionamento de todo o organismo, razão pela qual seu consumo deve ser controlado com uma dieta equilibrada que inclua carboidratos, lipídios, minerais e vitaminas.

"Ao fazer exercício intenso, ocorre desgaste, inclusive rupturas, então o corpo, através da síntese, tenta cobrir a parte danificada gerando mais músculo, para o qual são necessários compostos que são a base das proteínas e dos aminoácidos contidos nos suplementos".

De acordo com a especialista, a forma mais comum de ingerir proteínas é através de carnes vermelhas, abacate, leite ou algumas nozes.