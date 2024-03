As previsões do tarot desta quarta-feira para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Você precisa ter autocontrole do seu caráter, quando você fica com raiva você afasta as pessoas que te amam. Seus números mágicos são 23 e 40, suas cores da fortuna são vermelho e amarelo, o amor virá com Áries e Libra. Dias de estar com muitos projetos atrasados no trabalho, procure não se desesperar para não ter problemas com seus chefes. Você vai comemorar um familiar, é muito bom em organizar festas e ainda mais se forem para seus entes queridos.

Capricórnio

A conjunção do Sol e do seu signo garante um início de sucesso. Dias de estar com toda boa atitude para sair dos problemas pessoais e de trabalho. Você é muito ressentido e isso faz com que você tenha dificuldades na sua vida pessoal, aprenda a se desapegar do que não era e a ser uma pessoa melhor. Tente não voltar para o seu ex-companheiro, se ele já foi infiel fará isso de novo, é melhor fechar esse círculo e recomeçar com pessoas mais parecidas com você.

Aquário

É a sua hora de ganhar dinheiro, se organizar e começar um negócio. Você compra um presente para um amigo que faz aniversário. Você é muito carismático e divertido, o que significa que está sempre rodeado de muitas pessoas que o apreciam. Você terá reuniões de última hora com seus chefes para mudanças de cargo. Alguém no trabalho está se apaixonando por você, deixe claras todas as situações embaraçosas.

Peixes

Câncer e Escorpião são os signos com os quais você poderá encontrar o amor, seus números mágicos são 06 e 31 e suas cores são o azul e o branco. Dias de muitas mudanças na sua vida pessoal, você fecha ciclos de energias negativas e começa a evoluir como pessoa. Você é muito místico e esse equinócio de primavera será a transformação para melhor em sua vida. A recomendação é beber muita água e cortar o cabelo para que essa energia dure mais. Você encontrará um amor do passado que vai querer voltar .

Com informações do site Nueva Mujer