As previsões do tarot desta quarta-feira para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Lembre-se de que seu signo é fogo. Portanto, neste dia 21 de março, sua energia está totalmente renovada. Você terá que pagar impostos. Você recupera o amor perdido e será uma semana cheia de coisas boas. Se você é casado, não brigue com seu parceiro. Lembre-se que é muito difícil para o seu signo conviver tanto tempo com uma pessoa, então fique tranquilo.

Virgem

Você desfrutará de uma semana com muita sorte. Sua boa sorte irá acompanhá-lo. No dia 21 de março você vivenciará um ciclo de mudanças totais. A recomendação que nesse dia você coloque água benta na nuca e na testa, e se vista com cores vivas para manter as boas vibrações. Uma semana agitada espera por você, incluindo reuniões com os donos da empresa.

Libra

Semana de sucesso e aprendizado com os fracassos. Você terá sorte no dia 21 de março, oportunidades surgirão em questões de projetos de trabalho que o deixarão em melhor situação financeira. Você é muito desapegado das coisas materiais, mas às vezes precisa ver mais para o seu próprio bem. No amor você terá muita sorte com pessoas proibidas e estrangeiras, procure não se meter em encrencas.

Escorpião

A abundância chega até você com as cores verde e roxo. Você faz pagamentos e mantém todas as suas contas bancárias em dia. Procure dormir mais à noite e desligue o celular, dormir bem garante um dia espetacular. Você terá alguns exames esta semana para passar nas matérias, então estude e se prepare. Você se programa para viajar na Páscoa com sua família.

Com informações do site Nueva Mujer