As previsões do tarot desta quarta-feira para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

Você paga todas as suas dívidas e assim ficará mais tranquilo na questão da cura do seu patrimônio. Um amor do passado entra em contato com você para parabenizá-lo e quer ter um relacionamento amoroso com você novamente. Você deve continuar a se exercitar e ficar em forma. Lembre-se de que seu ponto fraco são os nervos e o estresse. Isso o ajudará a ter uma mente melhor.

Recomendados

Touro

Esta semana vai ser muito boa para você. Receberá diversas propostas de negócios ou mudanças de emprego. A recomendação que você tome sol neste dia: ou seja, dê um passeio e deixe os raios do sol te tocarem pela manhã. Você é o mais forte dos signos do zodíaco. Portanto, você deve fazer aulas de liderança e conhecimento de sabedoria mental. Isso o ajudará a ter mais sucesso.

Gêmeos

Será buscado para uma viagem com seus amigos na Páscoa. A recomendação é que você vá, pois vai te ajudar a renovar suas energias. Será procurado para que tenha um caso de amor sem compromisso, apenas para ser amigo com benefícios. Tenha cuidado com dores de estômago e intestinais, pois é o seu ponto fraco. Você terá um golpe de sorte em 21 de março.

Câncer

Lembre-se que você está em novos projetos e com mudanças de estratégias, por isso procure ficar muito atento ao seu desempenho no trabalho. Você receberá uma passagem de avião com seu parceiro para viajar na Páscoa. Você terá sorte em 21 de março. Um fluxo de energia positiva chegará até você e o ajudará a se sentir melhor.

Com informações do site Nueva Mujer