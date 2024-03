Adeus às calças mom jeans! As wide legs são as favoritas de 2024, veja como usá-las para parecer mais alta

As wide legs jeans chegaram para substituir os mom jeans e se tornaram os favoritos de 2024 devido aos benefícios que proporcionam à figura e a qualquer visual, pois são confortáveis, modernos e estilizam.

Estas calças são largas nas pernas e têm corte reto da cintura para baixo, sendo ligeiramente folgadas nos quadris, o que permite alongar a figura e fazer você parecer mais alta e estilizada.

O melhor deste tipo de calça é que favorece todos os tipos de corpo, desde as mais magras até as curvilíneas, por isso é o melhor e nós te dizemos como usá-las em looks elegantes que te façam parecer mais alta.

Recomendados

Looks com calças wide legs para um visual moderno que alongue suas pernas

Calças wide legs com camisa

Se quiser um visual elegante e glamoroso, você pode combinar uma calça jeans de pernas largas com uma camisa em qualquer tom.

A chave é usar a camisa por dentro da calça para conseguir o efeito de estilizar e alongar suas pernas, e complemente com saltos altos ou stilettos para um melhor efeito.

Calças wide legs com body

Outra forma de combinar este tipo de calça é com um

Este tipo de body fará com que você pareça estilizada e fará com que suas pernas pareçam mais longas do que realmente são com jeans, e você pode complementar com botas.

Calças wide legs com top e blazer

Outra forma de combinar este tipo de jeans é com um top e um blazer, seja curto ou comprido, e assim terás um visual elegante e favorecedor.

A melhor forma de usar é com saltos altos ou stilettos para te ajudar a parecer ainda mais com pernas longas e podes adicionar uma bolsa chique.

Calças wide legs com top cruzado

Para um visual charmoso, moderno e que te ajude a parecer mais elegante e alta, você pode usar as calças wide legs com um top com alças cruzadas no abdômen.

O melhor é que o top tenha mangas longas e largas para que o volume se concentre lá e gere o efeito desejado, complementando com saltos altos.