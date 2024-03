A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta da Imperatriz

Se existe muita coisa e cansaço excessivo, se respeite e se cuide, pois logo os caminhos se abrem e a comunicação com as outras pessoas será muito positiva para oportunidades. Fertilidade em alta.

Capricórnio – Carta da Lua

Cuidado para não entrar em ilusões e ciúmes infundados que atrapalham a vida amorosa. É hora de trabalhar a união na sua vida amorosa e evitar cair em paranoias, mantenha os pés no chão.

Aquário – Carta do Mago

O passado sempre pode cobrar e chegam consequências sobre essas ações que foram tomadas. Acalme-se, porque quem plantou coisas boas, colherá frutos saudáveis, apenas lidará com problemas quem semeou algo controverso.

Peixes – Carta do Enforcado

Momento de sentir muitas pressões e mudanças que podem levar os sentimentos para lados opostos de uma hora para a outra. Cuide da sua mente e sentimentos para não entrar em fatiga e poder driblar a tristeza que pode chegar. É momento de colocar os pés no chão, mas não ficar parado; escolha caminhar e seguir em frente.