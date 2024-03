A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Leão – Carta da Roda da Fortuna

Momento de se preparar para mudanças e evoluções. Assuma sua liderança e segurança, pois a chance de ascender na vida profissional é alta, mas esses elementos devem estar com você. Para outros, também é preciso levar a ascensão social com equilíbrio e sabedoria, sem se deixar deslumbrar.

Recomendados

Virgem – Carta da Temperança

As relações ficam mais sérias e virá um período de estabilidade e felicidade para os que não temem o amor. É um momento de ficar mais confiante e aproveitar as coisas boas da vida sem tanta desconfiança. Quem esperava um sinal sobre fazer algo ou não, receberá.

Libra – Carta do Juízo Final

Existe uma grande chance de que as coisas saiam mais lentas do que esperado e respostas não fiquem claras para você. Questões judiciais podem se prolongar. Lembre-se que a formalidade tem seu tempo e é preciso esperar. Mantenha a calma e evite ir pelo caminho mais rápido que não é honesto.

Escorpião – Carta da Estrela

Relações muito promissoras de amizade ou aliados podem entrar em sua vida, mas é preciso estar aberto para que as conexões verdadeiras cheguem e queiram ficar. Não tema se algo parecer bom para ser verdade, é hora de dar uma chance.