A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano. Confira a seguir:

Áries – Carta do Enforcado

Momento de sentir muitas pressões e mudanças que podem levar os sentimentos para lados opostos de uma hora para a outra. Cuide da sua mente e sentimentos para não entrar em fatiga e poder driblar a tristeza que pode chegar. É momento de colocar os pés no chão, mas não ficar parado; escolha caminhar e seguir em frente.

Touro – Carta do Mago

O passado sempre pode cobrar e chegam consequências sobre essas ações que foram tomadas. Acalme-se, porque quem plantou coisas boas, colherá frutos saudáveis, apenas lidará com problemas quem semeou algo controverso.

Gêmeos – Carta da Morte

Você começa a se distanciar de algumas questões que já não são mais positivas. Apenas tenha cuidado para não abandonar realidades que importam por vontade de seguir em caminhos de ilusão e que não levam a nenhum lugar. Atenção para não se afastar de familiares que querem seu bem.

Câncer – Carta do Ermitão

Chegou o momento de encarar a solidão frente a frente para começar a tomar novos rumos. Você deseja garantir melhores companhias para o seu futuro, mas deve trabalhar nisso, principalmente revendo algumas barreiras que não o deixam se relacionar como corresponde. Uma pessoa mais velha pode necessitar da sua atenção e cuidado.