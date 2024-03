Unhas cor de rosa: 5 inspirações para um visual elegante

As unhas cor de rosa simbolizam feminilidade, delicadeza e elegância. Com uma ampla gama de tonalidades disponíveis, do pastel ao neon, é possível criar visuais que vão do discreto ao ousado, sem perder a sofisticação.

Além disso, essa cor versátil combina com diferentes ocasiões, desde o dia a dia até eventos especiais. A seguir, vamos explorar cinco ideias inspiradoras para você levar essa tendência para as suas unhas.

1. Rosa pastel e nail art minimalista

O rosa pastel é a escolha perfeita para quem busca um visual suave e discreto. Combine essa tonalidade com nail art minimalista, como linhas finas ou detalhes geométricos, para adicionar um toque moderno e sofisticado. Essa combinação é ideal para o ambiente de trabalho ou para ocasiões que pedem um visual mais sóbrio.

Recomendados

2. Glitter rosa para brilhar

Para as amantes de um pouco mais de glamour, o rosa com glitter é a opção ideal. Escolha uma base rosa e adicione uma camada de glitter por cima ou opte por unhas totalmente cobertas de glitter rosa. Esse estilo é perfeito para festas e eventos noturnos, onde você deseja que suas unhas se destaquem e brilhem.

3. Ombre rosa: do claro ao escuro

A técnica ombre, que mescla duas ou mais cores em um degradê harmonioso, fica especialmente charmosa em tonalidades de rosa. Combine um rosa-claro com um mais escuro para um efeito elegante e único. Esse estilo é versátil e combina com diversas ocasiões, adicionando um toque de cor sem ser excessivo.

4. Rosa neon para um toque ousado

Para quem não tem medo de ousar, o rosa neon traz um toque vibrante e cheio de energia. Essa opção é ideal para o verão ou para quem quer adicionar um elemento de surpresa ao look. Combine com acessórios discretos para deixar as unhas serem o centro das atenções.

5. Francesinha rosa clássica e moderna

A francesinha, um clássico da manicure, ganha uma nova vida com o rosa. Opte por uma base transparente com a ponta em rosa ou inverta as cores para uma versão mais moderna. Essa variação traz uma nova perspectiva para um estilo já bem conhecido, mantendo a elegância e adicionando um toque de cor.