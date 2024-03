Saúde da pele na Páscoa: veja os mitos e verdades sobre consumir chocolate na data

No Brasil, Páscoa é sinônimo de chocolate e muita gente já está pensando nos saborosos ovos de chocolate. Porém, há quem pense em resistir às “tentações” por medo de que o alimento ou seus derivados cause, ou agrave problemas de pele como a acne, por exemplo.

Mas, será que o chocolate é mesmo um inimigo da pele?

Dra. Viviane Scarpa dermatologista pela SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), explica que não existe nenhum estudo científico que comprove a relação entre chocolate e acne, por exemplo.

Dra. Viviane Scarpa - dermatologista pela SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia)

Mas, por se tratar de um alimento com grande concentração de gordura, ele pode ocasionar alguma erupção cutânea.

“Sabemos que o açúcar e a gordura consumidos em excesso podem sim influenciar na saúde e beleza e aumentar a oleosidade da pele,” completa a médica que desmistifica alguns mitos e verdades sobre o assunto:

1 - Comer chocolate causa acne

É mito. O que, na verdade, causa acne é o açúcar e o leite adicionados no preparo do chocolate. Sabe-se hoje que alimentos com alto índice glicêmico pode causar aparecimento da acne, pois esses alimentos causam hiperinsulinemia, e esta aumenta andrógenos e o IGF1 (fator de crescimento semelhante à insulina), que estão relacionados na fisiopatologia do aparecimento da acne.

2 - Chocolate meio amargo causa menos acne

Verdade. Chocolates considerados meio amargos são queles que possuem 70% ou mais de cacau na sua composição. A fruta cacau tem poder antioxidante e, portanto, melhora a acne. Este tipo de chocolate tem menos gordura e açúcar se comparado ao chocolate ao leite.

3 - O cacau faz bem para saúde

Verdade. Quanto maior a porcentagem de cacau no chocolate mais efeitos benéficos para a saúde. Entre os benefícios mais conhecidos é o de melhorar o humor, dar uma sensação prazerosa, pois aumenta a produção de serotonina pelo nosso corpo.

4 - Chocolate branco causa menos espinhas

Mito. O chocolate branco possui em sua composição manteiga de cacau (uma parte gordurosa é separada durante a preparação da massa de cacau), mais leite e açúcar e, portanto, em paciente com predisposição, causa mais acne se comparado ao chocolate ao leite e ao chocolate meio amargo.