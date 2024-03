O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Leão – Carta Ás de ouros

A sorte está ao seu lado e pode atrair muita coisa boa em sua vida, favorecendo todos os tipos de situações do momento. Uma relação sólida ou um passo importante no amor. Uniao.

Virgem – Carta 6 de espadas

É preciso cuidar da saúde, especialmente mental. Doenças de sintomas duradouros devem ser investigadas. Viagem e mudanças que podem causar afastamentos. Viver relações e o amor pode se tornar mais difícil agora.

Libra – Carta 10 de paus

Uma pessoa que pode ser do signo de Áries, Leão ou Sagitário entra em sua vida. Novas conexões e mudanças que podem acontecer no lar. Deslocamento. Lugares que envolvem campo. Alguém com grande foco no trabalho o surpreende.

Escorpião – Carta 2 de paus

Momento em que parcerias nascem e pode ser um grande começo de amizades ou relacionamentos. As emoções ficam mais intensas e é preciso ter cuidado para não exagerar. Mantenha a calma e se prepare para novidades.