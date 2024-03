O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Áries – Carta 12 de paus

Muitas coisas acontecem graças aos seus esforços e iniciativas. No entanto, uma pessoa pode surgir e se mostrar que deseja atrapalhar ou criar obstáculos em sua vida. Tenha mais atenção com assuntos do trabalho e relações profissionais. Conselhos chegam.

Touro - Carta 12 de espadas

Uma pessoa que transmite autoridade ou que não é respeitada. Signos de Gêmeos, Libra ou Aquário. Não deixe que ninguém influencie sua vida e saiba ser firme nas decisões. Algumas pessoas podem ter problemas na vida familiar ou profissional ocasionado por terceiros.

Gêmeos – Carta 4 de espadas

Momento de lidar com alguns conflitos familiares e estresses. Lembre-se de cuidar mais da mente e do coração para não se sentir vazio ou no limite. Hora de ter atenção extra com a saúde. Mulheres não devem correr riscos e se colocar em situações perigosas.

Câncer – Carta 9 de copas

Momento de algumas perdas ou questões que estão baseadas em ilusões. É importante olhar para a vida com sinceridade e compreender onde é possível conseguir aliados mais verdadeiros, amor, saúde e sorte! Análise.