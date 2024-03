Horóscopo chinês: sorte no trabalho e dinheiro para estes 4 signos nos próximos dias.

Boi - nascidos nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Dinheiro: Você não terá que se preocupar com questões econômicas, pois poderá cobrir todas as suas necessidades, pois as energias do dinheiro estarão a seu favor. Se não tiver isso, ainda encontrará uma solução que lhe permitirá enfrentá-lo e resolvê-lo.

Trabalho: Boas notícias virão. É possível que lhe dêem a permissão que você solicitou para que você possa fazer o que planejou sem preocupações. Ou, na falta disso, vão lhe atribuir uma tarefa que você vai gostar muito, para a qual a motivação estará no máximo.

Tigre - nascidos nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Dinheiro: Haverá uma oportunidade para você multiplicar suas economias. É normal ter medo porque você está arriscando a única coisa que tem, mas com boas informações e vendo os resultados dos outros você poderá aumentá-los. Não se feche para as possibilidades.

Trabalho: Talvez você tenha que fazer um trabalho de campo que lhe permita entrar em contato com mais pessoas e estabelecer uma conexão com alguém que o ajudará a conseguir um emprego melhor porque sabe que você tem capacidade para algo maior.

Coelho - nascidos nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dinheiro: Você terá uma renda extra com todas aquelas coisas que não utilizou e que estão guardadas em sua casa. Serão tesouros que servirão de alívio para você resolver alguns problemas que surgirão ao longo desta semana.

Trabalho: A busca será frutífera, mas será graças às mudanças de mentalidade que você teve nas últimas semanas. A convicção com que se candidatou a estas vagas será o que fará a diferença desta vez. Você alcançará sua estabilidade no emprego.

Galo - nascidos nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Dinheiro: Embora você tenha que pagar algumas contas que vão te deixar no zero, da mesma forma você vai conseguir mais dinheiro porque vão te pagar uma dívida pendente do ano passado e que você já considerava perdida, porque não queria. desperdice sua energia coletando-o.

Trabalho: Em uma reunião eles vão te dar o reconhecimento que você merece e isso vai te motivar a continuar lutando ainda mais e fazendo seu trabalho com muito carinho. É o momento ideal para você pedir aumento de salário ou mudanças importantes em sua agenda, e assim conseguir o equilíbrio com sua casa.

