Conheça as razões pelas quais deve evitar que o seu cão lamba o seu rosto

Ao voltar para casa, muitos donos de cães desfrutam de uma calorosa recepção por parte de seus fiéis companheiros peludos. No entanto, será seguro permitir que nossos cães nos lambam o rosto? Uma pesquisa científica recente sugere que pode não ser a melhor ideia.

De acordo com um estudo liderado pela Universidade de Nottingham Trent, lamber de cães no rosto pode ter implicações na saúde humana, especialmente para aqueles com sistemas imunológicos enfraquecidos ou feridas abertas.

Os especialistas explicaram que, embora lamber seja um comportamento instintivo para os cães, pode ter significados diferentes dependendo do contexto. Por exemplo, lamber repetidamente a boca pode indicar estresse ou medo no animal.

Além disso, os cães também podem lamber os lábios em resposta aos estados emocionais dos humanos, mostrando assim sua empatia. No entanto, a saliva dos cães pode conter microorganismos que podem ser prejudiciais para a saúde humana.

Os microrganismos presentes na boca dos cães podem ser transmitidos aos humanos através de lambidelas, mordidas ou arranhões, o que poderia resultar em doenças infecciosas. Embora a maioria desses casos não represente um alto risco, é recomendável evitar o contato com a saliva do cão em certos grupos vulneráveis.

Segundo os especialistas, pessoas imunodeprimidas, crianças pequenas, idosos e mulheres grávidas devem ter cuidado especial em relação ao contato direto com a saliva dos cães.

Deve se ter cuidado principalmente com grupos de risco

Os especialistas também alertam sobre a coprofagia, um hábito em que os cães consomem as suas próprias fezes, pois isso pode aumentar o risco de transmissão de microorganismos prejudiciais aos humanos.

Embora seja comum os cães demonstrarem afeto lambendo seus donos, é importante considerar os possíveis riscos para a saúde humana. Evitar o lambeijo no rosto pode ser uma medida preventiva importante para manter a saúde e o bem-estar de ambos, humanos e animais de estimação.