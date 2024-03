Como deixar de lado a ideia de dar uma segunda chance ao seu ex

Como abandonar a ideia de se dar uma segunda chance com seu ex (Pexels)

Quando está passando por um luto, é difícil aceitar o fim. No entanto, a psicologia tem chaves para deixar ir a ideia de se dar uma segunda chance com seu ex e finalmente soltar esse vínculo que te fez mal.

Isso pode ser o mais difícil de alcançar no processo de separação, porque no fundo do nosso coração costumamos guardar mesmo que seja um pequeno raio de esperança e ilusão de que essa pessoa voltará a nos procurar, mudará e teremos uma nova tentativa.

Contato zero

É a melhor solução porque mais cedo ou mais tarde você vai esquecer dele e minimizar o risco de recaída. Bloqueie-o das suas redes sociais, não escreva para ele, apague o número dele e até peça às suas amigas para não falarem mais sobre ele com você.

Recomendados

Fique longe dessa pessoa e não volte para sua vida (Antoni Shkraba/Pexels)

Concentre-se em você

Você precisa cuidar de si mesmo e dedicar tempo a si mesmo. O amor próprio e os atos de autocuidado são o melhor, aproveite para fazer seus hobbies, aprender coisas novas, se relacionar mais com seus amigos, ouvir e aceitar suas emoções. É um momento em que você estará muito vulnerável.

Pense no presente

Faça práticas de mindfulness para parar de viver no passado ou angustiada com o futuro, pensando em uma segunda chance ou se ele conseguirá um novo parceiro. Pare de pensar no que vocês planejaram juntos e tente viver um dia de cada vez, fazendo coisas que te preencham e superando objetivos.

Pare de idealizar essa pessoa e o que vocês vivenciaram juntos (Vera Arsic/Pexels)

Não idealize isso

Tenta lembrar os defeitos dele e todos os erros que cometeu contigo, isso te servirá de motivação para não te concentrar apenas nas coisas bonitas que ele te fazia sentir ou nas memórias românticas. Escreva o que sente para começar a ver as coisas com outra perspectiva e tem paciência. Como já sabe, todo luto exige seu tempo, então cada pessoa deve passar pelo seu processo no seu próprio tempo.