As previsões do tarot desta terça-feira para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

O Sol e o seu signo são a conjunção do sucesso e do dinheiro ilimitado, nesta primavera você verá tudo o que deseja se tornar realidade. “A Torre” é a sua carta dessa semana, é hora de melhorar seu ambiente pessoal, expurgar suas amizades ruins e ficar apenas com as pessoas que te fazem crescer em todos os sentidos e não querem roubar seu sucesso. Você precisa ter autocontrole do seu mau caráter, quando você fica com raiva você afasta as pessoas que te amam.

Capricórnio

No seu horóscopo você tem a carta “O Mundo”, é hora das decisões estarem em suas mãos, não confie mais tanto em quem está ao seu redor. Durante este tempo a sua energia económica crescerá sem limites, aja de acordo com os seus planos. Neste dia 21 de março, a conjunção do Sol e do seu signo garante um início de sucesso. Seu melhor dia é quarta-feira, seus números de abundância são 13 e 25, suas cores: vermelho e azul, você encontrará o amor com alguém de Áries e Virgem.

Aquário

“Justiça” é a sua carta de tarô desta semana, ela indica que é hora de resolver todas as questões pendentes relacionadas a questões jurídicas e estudos. Hora de encerrar ciclos da sua vida, não demore em realizar seus objetivos, você deve alcançar o sucesso. Seus números mágicos são 16 e 33, suas cores são amarelo e azul, seus signos compatíveis: Touro e Libra. É a sua hora de ganhar dinheiro, se organizar e começar um negócio.

Peixes

No seu horóscopo você tem a carta “O Sol”, é hora de crescer em tudo o que você deseja, você será abençoado neste dia 21 de março. Lute pelo que deseja e não caia em situações de ansiedade ou depressão, que não deveriam mais existir na sua vida, você está preparado para ter sucesso na vida profissional. Quarta-feira será o seu melhor dia, Câncer e Escorpião são os signos com os quais você poderá encontrar o amor, seus números mágicos são 06 e 31 e suas cores são o azul e o branco.

Com informações do site Nueva Mujer