5 peças que todas as mulheres devem ter em seu guarda-roupa para parecerem elegantes Estas peças de roupa você deve sempre ter no seu armário para fazer diferentes combinações (Foto: Pinterest)

Para ir ao escritório ou a um evento informal, é necessário ter algumas peças básicas em nosso guarda-roupa que nos permitam combiná-las para criar diferentes looks para várias ocasiões sem que pareça que estamos repetindo roupa.

De acordo com o portal Panorama, a escolha da cor é fundamental para ter roupas que combinem com tudo e pode variar de acordo com o estilo de cada pessoa, não é necessário escolher cores apagadas.

Também é necessário escolher peças de corte clássico para usá-las em várias temporadas, adicionando diferentes detalhes, mas o mais importante é que se adaptem bem ao nosso corpo para nos sentirmos confortáveis usá-las.

Recomendados

Blazer oversized

O blazer é uma peça de roupa elegante e, se combinado perfeitamente, resultará em um visual muito sofisticado. Incorporá-lo ao seu guarda-roupa permite não apenas estar na moda, mas também brincar com diferentes peças para acompanhá-lo ao longo do ano. Em 2024, as cores tendência são as claras para facilitar a combinação.

Camisa branca

Como a designer Carolina Herrera mencionou em suas entrevistas, a camisa branca é um item indispensável no guarda-roupa e nos looks de escritório. Pode ser combinada com diferentes acessórios para criar um visual mais completo. Além disso, pode ser usada solta ou amarrada, dependendo da ocasião.

Conjunto de casaco e calça

É um conjunto muito flexível, elegante e formal, adequado tanto para o escritório quanto para um evento. Ele traz estilo, sobriedade e sofisticação. De acordo com o calçado, podemos dar um enfoque diferente, com saltos adicionamos formalidade e com tênis deixamos mais descontraído.

Calça social

Esta peça de roupa é um clássico que nunca falha. Serve tanto para criar um visual de escritório quanto para uma saída informal. Pode ser usada com camisas, camisetas, blusas e suéteres. O ideal é ter esta peça em cores neutras e combiná-las com saltos altos.

Saia plissada

É ideal porque se adapta perfeitamente a todos os tipos de corpo. Tem um caimento que a torna elegante e versátil. Pode ser usada tanto com tênis e camisetas quanto com botas e camisas.