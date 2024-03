Unhas prateadas: 5 designs bonitos para aderir à tendência de forma elegante

As unhas prateadas são marcantes e sofisticadas | (Instagram: @beautyspace_charlotte / @thehotblend)

A cor prateada entrou em alta no mundo da moda recentemente, mas se espalhou também para o campo da beleza. Graças a isso, as manicures prateadas estão liderando as tendências.

Não é difícil entender por que essas unhas estão arrasando. Em primeiro lugar, é um tom que combina com todos os looks. Além disso, existem muitas variações do popular silver nail art.

Desde uma manicure sólida até um design cromado super elaborado. Portanto, há uma opção de unhas prateadas na moda para todos: desde os mais discretos até os mais ousados.

Quer se juntar a esta tendência mas não sabe como? Continua a ler para ver 5 ideias de unhas prateadas para te inspirar. Apenas tire uma captura da tela que mais gostar e mostre pra sua manicure de confiança.

Cromo francês

Se você gosta de um estilo clássico e minimalista, uma maneira de aderir à tendência prateada é com uma manicure francesa, mas em vez do branco básico, use um tom prateado muito elegante e moderno.

Unhas prateadas holográficas

As garotas mais ousadas podem optar por usar unhas cromadas prateadas. Embora seja uma manicure simples, elas refletem as cores do arco-íris à luz, tornando-as muito atraentes.

Baby boomer prateado

Se o que você quer é uma manicure mais sutil, opte por esta tão tradicional quanto atual. Basta aplicar uma fina camada de esmalte prateado nas pontas sobre uma base nude. Finalize com adesivos.

Unhas espelhadas

Agora, se estiver procurando por uma manicure com uma aparência super chamativa, experimente estas unhas prateadas feitas com adesivos de unhas cromadas. Elas vão chamar a atenção pelo seu efeito ultrarreflexivo.

Rabiscos prateados

Uma manicure elegante que você pode conseguir sem sair de casa é esta. Apenas pinte uma base transparente e depois desenhe linhas cromadas prateadas por cima livremente. O resultado final é super chique.