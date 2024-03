Revolucionária vacina contra câncer em cães traz novas esperanças

A comunidade científica e veterinária, juntamente com milhares de tutores de cães, encontra-se às vésperas de uma revolução no tratamento do câncer canino, graças a uma nova vacina desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

Esta inovação não só promete transformar o prognóstico para os cães afetados por esta terrível doença, mas também traz esperança para a medicina humana, dada a semelhança entre os tumores malignos que afetam humanos e cães.

Um avanço sem precedentes na Oncologia Veterinária

A pesquisa, liderada por Mark Mamula, professor da Escola de Medicina de Yale, partiu de uma colaboração única entre médicos humanos e veterinários.

A descoberta central do estudo é uma vacina capaz de treinar as células imunitárias do cão para reconhecer e destruir células cancerígenas que expressam em excesso as proteínas EGFR e HER2, frequentemente encontradas nos tumores.

Esta abordagem inovadora não só aumentou as taxas de sobrevivência em 60% nos testes clínicos, mas também demonstrou uma redução significativa dos tumores em muitos dos animais tratados.

Com mais de 300 cães já beneficiados pela vacina em ensaios clínicos espalhados pelos Estados Unidos e Canadá, a eficácia do tratamento vem sendo comprovada.

O caso de Hunter, um golden retriever de 11 anos, é particularmente notável. Diagnosticado com osteossarcoma, um tipo de câncer ósseo com alta taxa de mortalidade, Hunter teve sua perna amputada e foi submetido a quimioterapia.

Hunter foi um dos cães curados depois da vacina. Ele voltou a sua vida normal! foto: Deana Hudgins

Após receber a vacina, o progresso de Hunter foi extraordinário. Vinte e dois meses após o diagnóstico, ele desfruta de uma vida plena e ativa, um verdadeiro testemunho do potencial revolucionário desta vacina.

