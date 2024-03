Se já está cansada das opções comerciais para tratar o seu cabelo, apresentamos um remédio natural de chá verde para parar a queda e disfarçar os cabelos brancos.

No entanto, antes de experimentar, lembre-se de consultar o seu dermatologista para evitar reações desfavoráveis, especialmente se tiver couro cabeludo sensível ou sofrer de alergias.

Remédio de chá verde para parar a queda de cabelo e disfarçar os cabelos grisalhos

Bem, de acordo com o veículo especializado, Melhor com Saúde, o segredo deste ingrediente natural é que ajuda a mantê-lo saudável e forte, graças ao galato de epigalocatequina, que tem a capacidade de inibir a queda de cabelo.

Recomendados

O chá verde é uma opção natural e saudável para o corpo e cabelos (Freepik)

Além disso, também possui outros componentes que ajudam a melhorar sua aparência geral, como aminoácidos, vitaminas A, B, C e E e até carotenoides, que são pigmentos capazes de prevenir a caspa e promover o crescimento do cabelo, de acordo com a mesma fonte.

Na verdade, eles afirmam que um estudo publicado na revista The Journal of Nutrition indicou que o chá verde aumenta a microcirculação no couro cabeludo, especialmente quando consumido como infusão, pois foi observado que aumentava o fluxo sanguíneo e o fornecimento de oxigênio para a pele.

O chá verde estimula a produção de cabelo e o torna mais saudável e forte Freepik

Então, se você já foi conquistado por este remédio de chá verde para combater a queda de cabelo e disfarçar os fios grisalhos, você deve prepará-lo com os seguintes ingredientes: 5 gramas de óleo de chá verde, essência aromática de sua preferência, 250 gramas de shampoo orgânico, um punhado de alecrim e vitamina E.

Assim que tiver os ingredientes, ferva o alecrim e combine-o em um recipiente com o resto, deixando que se integrem bem. Guarde a preparação em uma garrafa ou frasco e assim você poderá ver melhorias no cabelo naturalmente.