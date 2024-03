O que significa quando o seu parceiro não segura a sua mão em público

O que significa quando seu parceiro não segura sua mão quando você está em público? Dar as mãos é um dos gestos de amor mais significativos (Foto: Unsplash)

Se houver um gesto significativo em um casal, é se segurar pelas mãos. Isso para muitos é compromisso, segurança, amor e confiança. No entanto, quando não o fazem, é motivo de preocupação e alguns especialistas explicam as razões.

Darren Stanton, especialista em linguagem corporal, usou como exemplo um dos casos que está causando sensação nos portais e redes sociais atualmente, a realeza britânica.

No caso dos Príncipes de Gales, explicou que o fato de não se darem as mãos pode ser por conta de fatores culturais, ou no caso de William e Kate, por tradição e protocolo.

No entanto, ele destacou que: “Demonstram seu afeto com olhares prolongados nos olhos, assim como se tocam levemente nas costas para se acalmarem mutuamente quando estão juntos em um passeio”.

Stanton considera que não dar as mãos não pode ser visto como um mau sinal, pois pode ser devido à criação recebida e ao afeto nas primeiras etapas da vida.

Cinco linguagens do amor

O jornal La Nación destaca que o escritor norte-americano Gary Chapman propõe que as pessoas expressam e experimentam o amor de diferentes maneiras, classificando essas formas em cinco linguagens principais. Portanto, é importante aprender a identificar a sua e a do seu parceiro.