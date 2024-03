O que é o ‘hydro bob’? O novo corte de cabelo curto está fazendo sucesso entre as celebridades

O hydro bob, um irmão do boy bob fresco, mas com um acabamento wet ou hidro.

Quer saber mais sobre o penteado da moda para esta época do ano? Continue lendo para conhecer todos os detalhes sobre este novo estilo capilar que está fazendo sucesso entre as celebridades top.

O que é o corte hydro bob?

O famoso estilista das celebridades Tom Smith cunhou o termo hydro bob pela primeira vez. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ele o definiu como a “reencarnação de 2024 do boy bob”.

"Tem esse visual nítido, ligeiramente andrógino e feito sob medida, você pode usá-lo atrás de uma orelha ou das duas", explicou o especialista e profeta das tendências capilares britânico na gravação.

No entanto, de acordo com Smith, "a chave aqui é que há um pequeno elemento de alta costura que faz com que o cabelo pareça um pouco mais definido: é quase como um visual suave e úmido".