Gostaria de colocar música nos seus status do WhatsApp?

Desde que o Meta incorporou os status (mais conhecidos como stories) no WhatsApp há alguns anos, a função tem sido muito popular entre os milhões de usuários do aplicativo.

No entanto, ao contrário de outras ferramentas do conglomerado de tecnologia, o aplicativo de mensagens mais popular do mundo não permitia adicionar nenhum tipo de música nos stories.

Até agora, ainda não existe uma função no WhatsApp que permita compartilhar status apenas com música ou com música incluída como no Instagram; no entanto, existem alguns métodos para conseguir isso.

Os truques para adicionar música aos estados do WhatsApp

Quer saber quais são os truques para colocar música nas suas histórias do WhatsApp? Continue lendo para descobri-los e o passo a passo de cada um, de acordo com a revista Glamour.

Dica 1

O primeiro hack para adicionar música aos status é com a ajuda do Spotify. Basta procurar uma música, reproduzi-la e sair. Em seguida, enquanto ela toca em segundo plano, abra o WhatsApp.

Assim que estiver na aplicação, vá para Novidades e selecione a opção Meu status. Em seguida, pressione a câmera e escolha a opção de vídeo. Grave o que quiser enquanto a música de fundo continua tocando.

Ao finalizar, você só precisa publicar o áudio visual gravado em seus status para seus contatos. Você perceberá que o vídeo está com a música que você estava ouvindo no Spotify.

Dica 2

O segundo truque para colocar música nas stories do WhatsApp é com a ajuda do Facebook. Basta abrir a rede social, pressionar o ícone ' + ' e escolher a opção ‘Criar história’.

Depois, você verá um menu com várias opções para estilizar sua história. Você pode gravar algo no momento ou clicar em ‘acessar a galeria’ para publicar uma foto ou gravação na memória do seu smartphone.

Depois de selecionar o conteúdo e personalizar seu status, escolha a opção ‘música’ e selecione um tema no menu que aparece na parte inferior ou procure um tema específico no catálogo disponível na rede.

Depois, você deve delimitar a parte da música que deseja usar. Assim que terminar, selecione ‘compartilhar’ para publicar sua história. Ao finalizar, selecione o botão ‘salvar’.

Depois de completar todos esses passos, abra o WhatsApp e envie o clipe com música salvo do Facebook. Pronto, dessa forma, você terá postado um status com música no aplicativo de mensagens.