Como usar o iluminador para parecer anos mais jovem

Há produtos de maquiagem que podem nos tirar o cansaço e a idade, por isso você deve aprender como usar o iluminador corretamente.

Os especialistas afirmam que é um básico da nossa rotina de beleza, pois pode nos reduzir até uma década, mas se você seguir certas dicas dependendo das suas características faciais e do tipo de pele que você tem.

Como usar o iluminador para parecer até 10 anos mais jovem

De acordo com Telva, é importante saber que seu uso é para os pontos-chave onde a luz deve incidir e, por isso, gera um efeito refrescante.

A ideia é criar uma pele luminosa, mas sem sensação oleosa e que, além do uso deste cosmético, também depende muito do que fazemos diariamente com nossa rotina de cuidados com a pele.

Se quiser saber como usar o iluminador para parecer até 10 anos mais jovem, comece após aplicar a base e o corretivo procurando os pontos altos do rosto, como as maçãs do rosto, o arco do cupido, o dorso do nariz e o arco das sobrancelhas.

Tenha em mente que é extremamente importante esfumar suavemente o iluminador, "com movimentos ascendentes para evitar linhas marcadas e obter um aspecto natural e luminoso", recomendam. É recomendado aplicar um pouco de iluminador no centro da testa e no queixo se deseja um brilho extra, mas não faça isso se tiver a pele oleosa.

Evite aplicá-lo em áreas onde haja linhas de expressão, pois isso só fará com que elas se destaquem ainda mais e você pareça mais envelhecida.

“Uma das dificuldades é encontrar um iluminador que proporcione um acabamento realmente natural, pois costumam ser muito carregados de pigmento e não tanto de ativos iluminadores que realcem a luminosidade de dentro para fora”, destaca o mesmo meio, um aspecto-chave a ser considerado na hora de fazer compras.