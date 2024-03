BBB 24: “Você tem outro lugar para voltar?”, questiona Pitel sobre casamento de Buda; assista ao diálogo

Durante conversa sobre como vai ser a vida após o BBB 24, Giovanna, Raquele, Lucas Henrique e Pitel refletem em como estarão suas vidas.

Em determinado momento, Pitel e Buda levantam uma hipótese sobre o relacionamento do brother:

“Vai ser doido chegar em casa”, comenta o professor de capoeira. “Saber que eu tenho uma casa, saber que eu tenho para onde voltar...”, responde a alagoana. “Será?”, questiona Lucas. “Não sei. Não sei se Camila já trocou as fechaduras”, responde Pitel, em tom de brincadeira. “Se ela trocou as senhas...”, completa Buda.

Pitel então faz um questionamento: “Aí você está na rua. Você tem outro lugar para voltar? [...] “De verdade: se a sua esposa trocar as fechaduras da sua casa, você vai para onde?”, insiste. Lucas, então, fica em silêncio, e depois responde: “Sei lá. Não sei”.

A conversa segue, e a emparedada Raquele pergunta o que Pitel estava querendo com aquele assunto:

“Eu perguntei, se por acaso, já que ela não apareceu no vídeo do Anjo, a Camila já tiver trocado as senhas da porta, se ele tem para onde ir”.

Raquele opina que ele vai ter que ligar para uns amigos, e a alagoana brinca: “Leidy, você já saiu? Posso ir para São Gonçalo?”.

Veja o diálogo:

Raquele eliminada do BBB 24? público aponta resultado em menos de 24h

Parece que o público já sabe quem vai deixar o BBB 24 na terça-feira (19). Segundo os comentários feitos após a formação do 13º paredão da temporada, Raquele pode arrumar as malas e dar adeus ao prêmio milionário.

Em uma noite com muitas reviravoltas, Davi conseguiu escapar da eliminação ganhando a prova bate-volta. Mas, também segundo o público, o motorista de aplicativo não sairia na berlinda desta semana.

Com o fim do programa ao vivo na Globo, o público usou as redes sociais para destacar que o tempo de Raquele no BBB 24 já acabou: “Raquete vem fazer fotossíntese aqui fora”, escreveu um fã.

