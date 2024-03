As previsões semanal do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

O Ás de Ouros

Esta semana você receberá todas as recompensas por todo o esforço que fez durante meses no local de trabalho. O dinheiro vai fluir e com ele você deve estar atento para economizar e investir em outros negócios que lhe permitam crescer. Você está em uma fase muito boa. A carta fala sobre um encontro com alguém do passado que vem lhe dizer o que sente por você e pedir uma chance. É uma nova etapa sobre a qual você deve refletir para aproveitá-la e não cometer os erros do passado. As estrelas estão a seu favor.

Virgem

Temperança

Você sempre foi claro sobre os objetivos que deseja alcançar e isso lhe dá uma vantagem sobre os outros, então esta semana organize-se muito bem para que tudo corra com muito sucesso . A carta diz que você deve manter a calma e ser paciente com seu parceiro e sua família. É fácil para ninguém assumir diferenças. Tomar decisões é saudável, ou você economiza o que tem ou cada um segue seu caminho. É difícil, mas necessário quando as coisas não dão certo.

Libra

O Rei de Copas

Será uma semana em que você verá seus objetivos profissionais cumpridos e verá o progresso pelo qual tanto lutou. Aproveite o fato de que sua liderança está no seu melhor e encha todos ao seu redor com energia positiva. A carta te diz que alguém entra na sua vida neste momento e vem com tudo para te conquistar. Bonito, galante, educado e muito formal. Você não conseguirá escapar de seus encantos.

Escorpião

A Página de Copas

Será uma semana para se sentir aliviado depois de vários dias de muitos conflitos no local de trabalho. A experiência do passado levou você a encontrar a solução para que o que estava estagnado pudesse avançar com sucesso. Seguir em frente é a premissa e aprender com os erros deixa ótimas lições que você aplicará a partir de agora. Se você é solteiro, prepare-se porque esta semana alguém vai bater na porta do seu coração. Não negue a si mesmo essa nova oportunidade e deixe seus preconceitos para trás.

Com informações do site Nueva Mujer