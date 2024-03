As previsões semanal do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

O Sete de Ouros

Recomendados

Esta semana será de grandes momentos profissionais para você, pois tudo o que você planejou para seguir em frente lhe será dado com muita facilidade. Alguns projetos familiares também iniciam uma fase de consolidação, portanto as decisões que você tomar daqui em diante serão cruciais para o seu futuro. Esta carta lhe diz que seu relacionamento amoroso está no seu melhor, que você superou obstáculos e está se consolidando passo a passo.

Touro

O Cavaleiro de Ouros

Serão dias muito complicados e com alguns conflitos que você superará muito bem. Tenha muita paciência para que as coisas não transbordem e você possa caminhar em direção ao equilíbrio e à estabilidade econômica que procura. A carta informa que uma pessoa especial aparece em sua vida para alegrar seu coração. Será um momento de diversão entre os dois e de testar se funciona ir além de uma amizade. Nesta fase deve haver equilíbrio, compreensão e muito amor de ambos os lados.

Gêmeos

O Nove de Paus

As circunstâncias que o cercam neste momento não são as melhores, mas se você mantiver uma atitude positiva e trabalhar para se organizar e planejar, tudo se resolverá com o passar dos dias. A carta fala em virar a página e recomeçar. Continuar em um relacionamento onde o ciúme e a desconfiança estão sempre presentes não vale a pena. Procure outros horizontes porque em breve alguém especial chegará e balançará o seu barco.

Câncer

A Rainha de Espadas

A carta recomenda que você diga as coisas como elas são, para que possa cuidar de sua retaguarda no local de trabalho. Você tem uma liderança para cuidar e deve exercê-la com muita precisão. Será uma semana de desafios em que você deverá manter a calma e ter tolerância. Você tem que parar de pensar no passado. Isso não permite que você avance no nível emocional e quem quer se aproximar evita porque você está preso nisso.

Com informações do site Nueva Mujer