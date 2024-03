Se gosta de viver em harmonia, deve conhecer a regra dos 2 minutos para manter a sua casa sempre arrumada e limpa, algo que, a longo prazo, tornará a sua vida mais fácil.

De acordo com descobertas citadas em Clara, a ordem e a felicidade estão tão relacionadas que os cientistas aconselham realizar as tarefas domésticas em um intervalo de 120 segundos, algo que mudará sua rotina para sempre.

A regra dos 2 minutos para manter sua casa sempre arrumada e limpa

Como uma casa organizada e limpa afeta diretamente seu bem-estar e saúde mental, a regra dos 2 minutos propõe que realizemos as tarefas mais imediatas dentro desse intervalo de tempo para manter a ordem o máximo possível ao longo da semana.

Fazer pequenas tarefas domésticas ao longo do dia, durante 2 minutos, manterá a ordem e a limpeza Freepik

Por exemplo, se estiver saindo de casa depois de se arrumar, dedique dois minutos para reorganizar a maquiagem ou cosméticos que mexeu e colocar as blusas que tirou do armário e não usou de volta lá dentro. Pouco a pouco, com essas pequenas ações, evitaremos ter que fazer uma limpeza mais profunda depois.

Quando você retornar após um longo dia, você vai agradecer, pois não precisará arrumar muito. "Quando vemos que, com nosso esforço, conseguimos manter a casa bem limpa, isso nos traz uma grande satisfação e sensação de controle da situação, o que também nos faz sentir orgulhosas de nós mesmas", aponta a mesma fonte.

Seus espaços permanecerão impecáveis ​​com pouco esforço (Freepik)

Outro exemplo pode ser varrer a sua casa por dois minutos em algum momento do dia, ou aspirar as superfícies da casa. Obviamente, há atividades que levam mais tempo do que isso, mas a recomendação é que se a tarefa que nos é apresentada puder ser realizada em menos de 120 segundos (2 minutos), é melhor não pensar em nada e fazê-la, mesmo que dê preguiça no momento.