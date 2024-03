3 ideias de looks com calças baggy para esta primavera-verão: são casuais, mas muito chiques

A contagem regressiva para a chegada da primavera-verão está prestes a terminar e a melhor maneira de receber a temporada é adicionando ao nosso guarda-roupa todas as peças que estarão em tendência.

Durante esta estação este ano, uma das peças que serão grandes protagonistas dos outfits das it girls são as baggy jeans. E é que se trata de uma peça confortável, mas também muito versátil.

As calças de ganga largas permitem criar todos os tipos de roupas com muito estilo e são perfeitas para qualquer ocasião nesta época do ano: desde ir para o escritório até um passeio com amigos.

Você se atreve a experimentar a sofisticação descontraída que eles trazem para qualquer look? Se a resposta for sim, continue lendo para ver 3 propostas de conjuntos casuais, confortáveis e elegantes com baggy jeans.

Com suéter e tênis do fundo do armário

Uma ideia para usar jeans largos de forma informal, mas chique, é combiná-los com um suéter em tons neutros como preto ou bege e tênis básicos brancos. São peças que todos nós temos - ou devemos ter - no armário e ficam bem juntas. Ideal para aquelas garotas simples e discretas.

O jeans baggy é perfeito para combinar looks confortáveis ​​e elegantes nesta primavera-verão | Instagram (Instagram)

Com blazer neutro e sapatos estampados

Agora, se quiseres um conjunto com baggy jeans para o escritório, aposta neste composto por um blazer negro infalível para parecer elegante, um top a condizer e calças largas básicas. A combinação é elevada com um par de sapatos baixos estampados de animal print e acessórios chic.

Com casaco curto e saltos metálicos

Se não gosta de calças de ganga muito largas, não se preocupe. Existem versões deste tipo de calça menos folgadas, como esta modelada pela influenciadora Heather Anderson. Ela combinou perfeitamente com uma jaqueta de couro curta e o sapato mais sexy da temporada: slingbacks metálicos.