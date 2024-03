Unhas ‘Francesinhas Mate’, o design que faz sucesso para um look moderno e com classe para suas mãos

As tendências em unhas sempre estão mudando, mas certos estilos permanecem, e um desses que sempre aparece nas tendências são as unhas francesinhas. Ao longo dos anos, esta técnica elegante e atemporal de decoração de unhas tem mantido seu lugar como uma opção preferida por muitas pessoas, tanto em ocasiões formais, como descontraídas.

A manicure francesa é conhecida pelo seu aspecto refinado e polido, tornando-a a escolha perfeita para uma ampla gama de eventos e situações. Seja em uma reunião de negócios, um jantar romântico ou um casamento, este estilo sempre será apropriado. Claro, se estiver procurando por uma mudança ou variação para dar um toque interessante a um visual clássico, você deve conhecer as unhas 'matte french'.

Assim você pode ter sucesso com unhas matte francesas

Unhas Designs de unha francesa mate (Pinterest)

Este acabamento é uma variação das unhas francesas oferece uma elegância sutil e um charme sofisticado que se adapta a qualquer ocasião e roupa. Se você escolher ir a um salão de beleza ou preferir fazê-lo em casa, as unhas foscas são uma variação que vale a pena experimentar.

Recomendados

O estilo clássico das unhas francesas é reinventado com um toque contemporâneo e ousado através de um acabamento fosco. Essa tendência combina a sofisticação atemporal da manicure francesa com a textura fosca moderna, criando um visual elegante e inovador que é perfeito para qualquer ocasião.

Unhas Designs de unha francesa mate (Pinterest)

As unhas francesas fosco são incrivelmente versáteis e se adaptam a qualquer estilo e personalidade. Não é necessário usar o clássico branco, mas podes experimentar com diferentes cores nas pontas dos teus dedos.

Esse tipo de acabamento suaviza o brilho e proporciona uma aparência mais sutil e refinada, perfeito para aqueles que preferem um estilo mais discreto. Além de sua elegância, as unhas francesas foscas também oferecem durabilidade e resistência. O acabamento fosco tende a ser mais durável do que o brilho tradicional, o que significa que sua manicure ficará impecável por mais tempo, não importa o que você faça durante o dia.

Unhas Designs de unha francesa mate (Pinterest)

O procedimento para conseguir uma manicure francesa fosca em casa é bastante simples. Primeiro, você aplica uma camada de esmalte fosco nas unhas. Depois, deixe secar completamente antes de adicionar o toque de glitter na ponta de cada unha. Para realizar esta etapa, basta selecionar o esmalte brilhante que deseja realçar a tonalidade base e aplicar com cuidado uma única faixa horizontal na ponta de cada unha. O maravilhoso desse processo é que ele é totalmente personalizável. Você pode optar por unhas pretas foscas com listra prateada ou branca, ou unhas coloridas com listra preta ou branca. As possibilidades são infinitas e permitem-lhe expressar o seu estilo único!