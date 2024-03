Melhor que as ‘francesinhas’? Unhas em ‘ponta ondulada’ serão tendência: elegantes e diferentes

As tendências de unhas mudam rapidamente; no entanto, há um design que se tornou o favorito das mulheres ao longo do tempo, e é o ‘francês’ que se tornou o mais popular nos salões de beleza por seu estilo elegante, único e atemporal.

Mas se o que você procura é dar um toque ao clássico estilo francês, as unhas ponta ondulada se tornarão suas favoritas, o melhor de tudo é que esse tipo de design é tão versátil que combinará perfeitamente com qualquer um de seus looks.

Os designs minimalistas têm dominado desde há anos, mas não foi até 2023 que se consolidaram como um dos designs mais populares, graças a celebridades como Hailey Bieber, que tornou o estilo ‘milky’ o mais solicitado, ou as unhas ‘naked disco’ de Jennifer Lopez. Reforçando a frase ‘menos é mais’.

Como sabemos, o design francês nunca sai de moda, os especialistas em manicure propõem o design de ponta ondulada que se tornará o seu favorito a partir de agora.

Unhas com pontas 'onduladas' Foto: Pexels (Foto: Pexels)

O que são unhas com ponta ondulada?

Talvez não seja um design novo, pois este estilo já está em cena há anos, no entanto, com o surgimento das unhas swirl, este estilo se torna uma das opções mais sedutoras para aqueles que buscam algo novo ou já estão cansados do mesmo.

As unhas com ponta ondulada não se tratam de uma forma ou de um formato específico, mas sim de uma aplicação de esmalte baseada em um design francês com um toque divertido. Você pode explorar tantos estilos enquanto mantém aquele sentido minimalista que se tornou tão popular.

5 designs de unhas ponta ondulada mais bonitos

Os desenhos de unhas minimalistas continuarão em alta, mas em 2024, a tendência é apostar em explosões de cor, como os tons pastel, azul, verde-oliva, laranja e amarelo, além do clássico peach fuzz.

No entanto, as unhas com ponta ondulada propõem unir as duas tendências, o estilo minimalista e a explosão de cor, combinando ambas as tendências.

Unhas azuis com pontas onduladas

As unhas azuis serão tendência, aposte neste design com inspiração de sereia e toques 3D, aqui está um exemplo para você.

Unhas com ponta ondulada com toques dourados

Escolha a sua cor ‘french’ favorita, aqui podemos ver uma em vermelho, mas experimente outros tons como rosa, laranja ou marrom, adicione toques dourados que certamente darão o toque perfeito ao seu estilo.

Unhas douradas com ponta ondulada.

As unhas pontiagudas douradas onduladas são a opção ideal para um visual minimalista e elegante. Aposte nesse estilo e dê-lhe um ar de riqueza discreta ou de luxo silencioso.

Unhas verdes com ponta ondulada.

As unhas verdes serão tendência, esta é uma opção, possui um tom vibrante ideal para a primavera, não hesite em usá-lo. Neste exemplo, é combinado com branco e fica perfeito.

Unhas pontiagudas onduladas cor pastel

As unhas em tons pastel também serão tendência, aqui mostramos uma manicure que mistura esses tons e designs, tenho certeza de que você vai adorar.