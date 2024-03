No dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade, designado pela Organização das Nações Unidas desde 2013 para reconhecer o papel extremamente importante que a felicidade desempenha na vida das pessoas. No ano passado, foi anunciado por este organismo que a felicidade nos dias atuais está seriamente ameaçada, uma vez que a construção da felicidade requer valores fundamentais como a bondade e a compaixão, especialmente em tempos de crise.

O Dia Internacional da Felicidade destaca a importância da felicidade e do bem-estar como aspirações universais dos seres humanos. É muito interessante que a felicidade como conceito seja considerada como uma condição para viver. Muitos paradigmas no mundo foram alterados em relação a condições hostis ou à ideia de sofrimento como meio de ser bons, ou de merecer algo bom. Isso nos permite ampliar nossas ideias coletivas sobre autoestima e sobre a felicidade humana, e, com isso, expandir nosso recipiente para poder ser geradores de felicidade e poder recebê-la.

Há muitas coisas que podemos fazer como geradores de felicidade, partindo de uma boa saúde mental composta por diferentes fatores, como: alta qualidade do sono, relacionamentos saudáveis, exercício físico, atividades recreativas saudáveis, atenção emocional, vida espiritual, harmonia com o parceiro, hábitos de higiene, alimentação nutritiva, amizades positivas, atividades criativas e outros, que se conectam com todos os outros aspectos da vida, cujo feedback faz com que tudo funcione em harmonia para a nossa felicidade.

Uma atitude positiva, que nos permite caminhar dia a dia, também se sustenta em nos concentrarmos no que temos em comum, em vez do que nos divide. Operando em um círculo virtuoso, está comprovado que as emoções positivas promovem a boa saúde, e a saúde é a base para nos sentirmos bem. E, ao contrário, quando mantemos emoções negativas como a raiva crônica, a preocupação e a hostilidade, aumenta o risco de desenvolver doenças. Foi cientificamente comprovado que grande parte da construção de nossa própria felicidade ocorre na região pré-frontal do cérebro, de onde podemos escolher conscientemente como queremos nos sentir e, muito importante, como vamos resolver os desafios que temos pela frente, sem agir visceralmente ou com raiva.

A felicidade realmente é construída, não é algo que se obtém com coisas, situações, pessoas ou objetos específicos, é um estado de consciência, um fenômeno composto por todos os nossos aspectos, também não é um momento de faísca que surge espontaneamente e permanece para sempre. O Gross National Happiness, dos Estados Unidos, faz parte do crescente movimento global para colocar a felicidade e o bem-estar no centro de nossas decisões.

O belo de “ser feliz” é que realmente significa uma realização a partir do Ser, algo que valorizamos muito mais porque o fazemos conscientemente e com o poder de nossas escolhas. Por isso diz-se que viemos para ser felizes, porque isso representa estar vivos, ter objetivos, entusiasmo, ferramentas, avançar, expandir-nos e alcançar o que sonhamos com tudo o que somos.